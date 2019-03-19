Неизвестный открыл стрельбу на Манхэттене

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-19T07:02:50+03:00

Ранения получили четыре человека, состояние двоих из них критическое

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В центральном районе Нью-Йорка на Манхэттене в ночь на 19 марта произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по прохожим.

Ранения получили не менее четырех человек. Состояние двоих из них медики оценивают как критическое.

По данным издания Express полиция задержала стрелка.Сейчас на месте происшествия находятся десятки карет «скорой помощи» и автомобилей полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU