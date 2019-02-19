2019-02-19T04:05:50+03:00
Происшествия

Жертвами стрельбы в США стали четыре человека

Полиция штата Мичиган уверяет, что угрозы общественной безопасности нет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Случаи со стрельбой в Соединенных Штатах – не редкостьСлучаи со стрельбой в Соединенных Штатах – не редкостьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Очередной случай стрельбы произошел в США: в результате применения огнестрельного оружия в американском штате Мичиган были убиты четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба шерифа округа Кент.

«Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли, однако мы не считаем, что в настоящий момент существует угроза общественной безопасности», - говорится в заявлении окружной полиции.

Правоохранительные органы не привели никаких подробностей инцидента, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что случаи со стрельбой в Соединенных Штатах – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях 45-летний житель города Орора (штат Иллинойс) Гари Мартин открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры. В результате погибли четыре человека, самого же стрелка ликвидировала полиция. Сообщалось, что у преступника был пистолет с лазерным прицелом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро: Венесуэла должна создавать собственные системы вооружения
Умер американский моряк со снимка «Поцелуй на Тайм-сквер»
Трамп посоветовал военным Венесуэлы перейти на сторону оппозиции
Facebook объяснил блокировку проектов RT
Евродепутаты, которых не пустили в Венесуэлу, попытаются въехать в страну через Колумбию
Порошенко пожаловался Туску на Россию
В Венесуэле подсчитали потери от санкций США
В ЛНР пять диверсантов ВСУ подорвались на собственных минах
На юге Москвы произошло ДТП с участием «Скорой», пострадали два человека
Спикер парламента Турции объявил об уходе в отставку
Меркель встревожилась из-за недовольства США проектом «Северный поток - 2»
Семь депутатов покинули Лейбористскую партию Великобритании
Водитель такси пострадал при столкновении с грузовиком на МКАД
В Госдуме уверены, что решение о новых санкциях ЕС против России продавили США
МИД РФ заявил о стремлении США создать на Ближнем Востоке «разделительные линии»
Гуайдо уверен в поражении Мадуро при силовом разрешении кризиса в Венесуэле
Общественная палата РФ попросит ОБСЕ дать оценку «синдрому RT» в США
Кудрин оценил ситуацию вокруг Майкла Калви как чрезвычайную для экономики
Украинские дайверы утопили бюст Ленина в рамках декоммунизации
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле