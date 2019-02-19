Жертвами стрельбы в США стали четыре человека

СЕГОДНЯ 03:38 2019-02-19T04:05:50+03:00

Случаи со стрельбой в Соединенных Штатах – не редкость Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Очередной случай стрельбы произошел в США: в результате применения огнестрельного оружия в американском штате Мичиган были убиты четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба шерифа округа Кент.

«Мы можем подтвердить, что четыре человека погибли, однако мы не считаем, что в настоящий момент существует угроза общественной безопасности», - говорится в заявлении окружной полиции.

Правоохранительные органы не привели никаких подробностей инцидента, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что случаи со стрельбой в Соединенных Штатах – не редкость. Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях 45-летний житель города Орора (штат Иллинойс) Гари Мартин открыл огонь по людям в офисе компании Henry Pratt, которая занимается производством трубопроводной арматуры. В результате погибли четыре человека, самого же стрелка ликвидировала полиция. Сообщалось, что у преступника был пистолет с лазерным прицелом.

ИСТОЧНИК KP.RU