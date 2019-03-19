2019-03-19T12:40:40+03:00
Политика

Министры обороны США и Франции обсудили совместную работу в Сирии

Также был затронут вопрос борьбы с террористической группировкой ИГ*
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик ШанаханИсполняющий обязанности главы Пентагона Патрик ШанаханФото: REUTERS
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В Вашингтоне состоялась встреча министра Вооруженных сил Франции Флоранса Парли и исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана. В ходе переговоров политики успели обсудить совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс.

Он подчеркнул, что Франция является "старейшим союзников" Соединенных Штатов в сфере обороны, а потому перед министрами стоял широкий круг вопросов. По итогам встречи они подтвердили приверженность обеих стран к уничтожению ИГ* и договорились дальше сотрудничать в рамках международной коалиции.

"Шанахан и Парли согласились продолжать совместную работу в качестве партнеров по коалиции для обеспечения безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС Саммерса.

Сайт kp.ru писал о том, что США еще в конце прошлого года пообещали вывести свои войска с территории Сирии, однако этого до сих пор так и не произошло.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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