Министры обороны США и Франции обсудили совместную работу в Сирии
В Вашингтоне состоялась встреча министра Вооруженных сил Франции Флоранса Парли и исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана. В ходе переговоров политики успели обсудить совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс.
Он подчеркнул, что Франция является "старейшим союзников" Соединенных Штатов в сфере обороны, а потому перед министрами стоял широкий круг вопросов. По итогам встречи они подтвердили приверженность обеих стран к уничтожению ИГ* и договорились дальше сотрудничать в рамках международной коалиции.
"Шанахан и Парли согласились продолжать совместную работу в качестве партнеров по коалиции для обеспечения безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - цитирует ТАСС Саммерса.
Сайт kp.ru писал о том, что США еще в конце прошлого года пообещали вывести свои войска с территории Сирии, однако этого до сих пор так и не произошло.
* - запрещенная в России террористическая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU