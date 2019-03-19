2019-03-19T13:18:56+03:00
Происшествия

Неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса в Москве

Полиция начала проверку после обнаружения отверстий от пуль на одном из окон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По итогам проверки будет принято процессуальное решениеПо итогам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Москве неизвестные обстреляли здание кадетского корпуса, расположенного на Зеленоградской улице. По факту случившегося начала проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления министерства иностранных дел РФ по столице.

"В полицию поступило сообщение от охранника кадетского корпуса на Зеленоградской улице о том, что на одном из окон здания обнаружены отверстия, предположительно, от пуль", - сказал представитель главка.

При этом он подчеркнул, что заявление было направлено в органы утром во вторник, 19 марта. Процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале марта в Москве произошла крупная драка со стрельбой. По ее итогам полиция задержала десять человек, еще один был объявлен в розыск. Речь идет именно о том мужчине, который открыл стрельбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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