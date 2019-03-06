В Москве после драки со стрельбой задержали 10 человек

6 Март 23:27 2019-03-06T23:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На юго-востоке Москвы около 30 человек устроили массовую драку со стрельбой. Как сообщили в правоохранительных органах, полиция задержала 10 человек. Еще один подозреваемый в стрельбе находится в розыске.

Инцидент произошел 5 марта около 20:50 у станции метро “Рязанский проспект”. ВО время драки один из участников конфликта начал стрелять в своих оппонентов. он скрылся с места происшествия и его ищут.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается, передает РИА Новости.

Напомним, сайт kp.ru сообщал о похожем происшествии, которое произошло 16 февраля в московском районе Лефортово неподалеку от Лефортовского парка. Как стало известно, там в потасовке участвовали около 20 человек. Один из них открыл стрельбу. В результате случившегося один человек получил ранения. Также сообщалось, что полиция проводила проверку по этому факту.

ИСТОЧНИК KP.RU