Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

СЕГОДНЯ 21:41 2019-03-19T21:41:31+03:00

Речь идет о возможном запрете любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса «Евро-5»

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Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект постановления правительства о внесении изменений в правила продажи отдельных видов товаров. В частности, в этом документе, который в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения, предлагается запретить продавать на АЗС любые виды жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса «Евро-5».

Ведомство выступило с подобной инициативой в связи с высокой долей суррогата на рынке. «По оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%», - сказали в Минпромторге РФ ТАСС.

Также в министерстве заметили, что использование некачественного топлива «наносит вред государству, добросовестному бизнесу, обществу и окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан».

Причем Минпромторг надеется, что ужесточить правила продажи топлива на АЗС удастся уже к конце текущего года.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что правительство не планирует замораживать цены на топливо после марта. Как отмечалось, власти уверены, что рынок начнет себя регулировать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU