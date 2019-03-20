Пушков высмеял идею Трампа присоединить Бразилию к НАТО

СЕГОДНЯ 03:45 2019-03-20T03:45:18+03:00

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"Новаторской" назвал идею президента США Дональда Трампа о вступлении бразилии в НАТО председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он предположил, что после того, как в Организацию Североатлантического договора приняли Македонию и Черногорию, не имеющих никакого отношения к Северной Атлантике, американский лидер счел вполне логичным вступление в НАТО южноамериканской страны.

"А почему бы и нет? Даёшь, типа, тропики и бассейн Амазонки! Новатор, однако. Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устаёт он их огорошивать", - пошутил Пушков.

Российский сенатор предположил, что организация в таком случае должна быть переименована в НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisatio - Организация Северо- и Южноатлантического договора).

"И придётся им заняться "экспортом демократии" и в Латинскую Америку. Но по силам ли?", - отметил политик.

По мнению Пушкова, в таком составе членам НАТО будет трудно между собой согласовывать национальные интересы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что во время встречи с бразильским лидером Жаиром Болсонару в Белом доме, Трамп сказал, что допускает вступление южноамериканской страны в НАТО и решительно настроен обсуждать этот вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU