2019-03-19T23:21:19+03:00
Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США заявил, что решительно настроен обсуждать эту возможность
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд ТрампПрезидент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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США хотели бы более тесно сотрудничать с Бразилией и даже допускают вступление южноамериканской страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Такое заявление 19 марта сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с бразильским лидером Жаиром Болсонару в Овальном кабинете.

"Мы внимательно рассмотрим вопрос о том, будет ли идти речь о НАТО или же о чем-то, связанным с альянсом", - сказал он.

При этом глава Белого дома не уточнил, в каком статусе Бразилия могла бы сотрудничать с альянсом. Но он отметил, что отношения между двумя странами "никогда не были настолько близкими, как сейчас", и он решительно настроен обсуждать возможность членство Бразилии в НАТО, передает Интерфакс.

Трамп также выразил уверенность, что объем торговли между странами в будущем "существенно возрастет".

Напомним, сайт kp.ru цитировал слова главы РФ Владимира Путина, который в январе 2019 года в одном из интервью заявил, что курс НАТО на расширение ведет не к укреплению стабильности, а к снижению доверия и росту напряжённости в Европе. Он напомнил, что наша страна неоднократно заявляла, что считает "курс на расширение НАТО пережитком "холодной войны", ошибочной и деструктивной военно-политической стратегией".

ИСТОЧНИК KP.RU

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