ФСИН заставит своих сотрудников извиняться перед заключенными

СЕГОДНЯ 05:04 2019-03-20T05:04:38+03:00

Также надзиратели и охранники должны будут проявлять вежливость по отношению в подследственными и заключенным

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Сотрудники тюрем, изоляторов и колоний в будущем должны будут быть вежливыми и с подследственными, и с осужденными, и приносить официальные извинения за свои противозаконные действия по отношению к ним. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила соответствующие поправки к приказу ФСИН о Кодексе этики.

"В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Также документ обязывает сотрудников ФСИН проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность, общаясь с гражданами и должностными лицами, передает Интерфакс.

Ведомство вносит изменения в Кодекс этики, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством, и с целью формирования позитивного облика сотрудников и служащих уголовно-исполнительной системы.

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ИСТОЧНИК KP.RU