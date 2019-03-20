ФСИН заставит своих сотрудников извиняться перед заключенными
Сотрудники тюрем, изоляторов и колоний в будущем должны будут быть вежливыми и с подследственными, и с осужденными, и приносить официальные извинения за свои противозаконные действия по отношению к ним. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила соответствующие поправки к приказу ФСИН о Кодексе этики.
"В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Также документ обязывает сотрудников ФСИН проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность, общаясь с гражданами и должностными лицами, передает Интерфакс.
Ведомство вносит изменения в Кодекс этики, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством, и с целью формирования позитивного облика сотрудников и служащих уголовно-исполнительной системы.
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