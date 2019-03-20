2019-03-20T11:10:24+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник Илона Маска обвинил его в слежке за работниками

Все это происходит на предприятии Gigafactory в Неваде, где собирают компоненты для электромобилей Tesla.
Елена АКИМОВА
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Илона Маска обвинили в слежке за сотрудникамиИлона Маска обвинили в слежке за сотрудникамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очередные обвинения в адрес миллиардера Илона Маска поступили от экс-сотрудника компании. По словам Шона Гутро, возглавлявшего глобальный центр операций в сфере безопасности и расследований, все происходит на заводе Gigafactory в Неваде. Здесь собирают для Tesla сложные узлы и агрегаты и за работниками ведется тотальная слежка.

В качестве примера Гутро, лишившийся работы за свою неэффективность, приводит случай с инженером Мартином Триппом, которого обвинили в шпионаже против компании. Якобы служба безопасности Tesla поставила на прослушку телефон инженера, за мужчиной велось наблюдение, а в полицию передали некоторые сведения, которые могли негативно сказаться на его судьбе.

Кстати, отношения между компанией Tesla и Триппом давно перешли в юридическую плоскость. Предприятие требует с инженера 167 миллионов долларов за передачу конфиденциальной информации в СМИ.

В компании, естественно, все новые обвинения назвали ложью, пишет газета «Известия».

Предприниматель Илон Маск явно симпатизирует России. По крайней мере, следит за мемами из рунета и использует их в подходящем контексте. Картинкой с российским “инноватором” Маск прокомментировал твит американского издания The Onion: “Слово “инновационный” было произнесено 650 тысяч раз на конференции SXSW”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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