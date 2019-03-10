2019-03-10T15:30:11+03:00
Общество

Илон Маск увлекся русскими интернет-мемами

И сам давно стал мемом в России
kp.ru
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Илон Маск.Илон Маск.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Предприниматель Илон Маск явно симпатизирует России. По крайней мере, следит за мемами из рунета и использует их в подходящем контексте. Картинкой с российским “инноватором” Маск прокомментировал твит американского издания The Onion: “Слово “инновационный” было произнесено 650 тысяч раз на конференции SXSW”.

Илон Маск не прочь лишний раз пошутить в Твиттере.

Илон Маск не прочь лишний раз пошутить в Твиттере.

Мем появился примерно полгода назад и стал одним из самых ярких в серии “Как тебе такое, Илон Маск?”.

Юмор основателя Tesla и SpaceX подхватили другие пользователи. Образ гопников у них прочно ассоциируется с Восточной Европой:

Тесла. Вариант Восточной Европы.

Тесла. Вариант Восточной Европы.

Пользователь Sara Boutall ответила гифкой с типичными обитателями спальных районов:

Илон Маск в последнее время всё чаще стал писать по-русски. Например, телеканал НТВ опубликовал видео с Жигулями, которые переделали для езды задом наперед, с подписью “And how do you like this, @elonmusk?” (англ. “Как тебе такое, Илон Маск?”).

На это Маск отреагировал фразой “Хаха офигенно”.

Илон Маск: "Хаха офигенно".

Илон Маск: "Хаха офигенно".

По всей видимости, предприниматель просто перевел “Haha awesome” в гугл-переводчике, так как русского Маск не знает.

Кстати, бывшая девушка Илона, канадская артистка Grimes, тоже пытается использовать русский. Недавно она записала видео, на котором исполняет песню Янки Дягилевой, “запикивая” мат.

Илон Маск отвечает по-русски, когда его поздравляют с успешными запусками аппаратов SpaceX.

"Спасибо за добрые слова!".

"Спасибо за добрые слова!".

А вот на поздравления Роскосмоса с успешными испытаниями корабля Dragon 2 основатель SpaceX ответил комплиментом.

Маск отреагировал на поздравления Роскосмоса.

Маск отреагировал на поздравления Роскосмоса.

“Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно/космическими технологиями”, написал Илон Маск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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