2019-03-20T13:04:59+03:00
Политика

Алексей Орлов прокомментировал назначение Хасикова врио главы Калмыкии

Бывший руководитель региона заявил "Комсомольской правде", что президент страны сделал "удачный выбор" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВАКсения СПИРИДОНОВА
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Экс-губернатор Калмыкии Алексей Орлов. Фото: Владимир Гердо/ТАССЭкс-губернатор Калмыкии Алексей Орлов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Экс-глава Калмыкии Алексей Орлов считает, что президент России Владимир Путин сделал правильный выбор, назначив экс-кикбоксера и бывшего члена Совфеда Бату Хасикова на должность временно исполняющего обязанности руководителя региона. Такое мнение политик высказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

"Я думаю, удачный выбор. Тут мне комментировать решение президента невозможно", - заявил бывший руководитель Калмыкии.

При этом он признался, что пока не имеет каких-то конкретных планов на будущее, но отдыхать не планирует.

"Я не привык отдыхать, не умею, честно говоря. Пока не думал, что конкретно", - добавил Орлов.

Экс-глава Калмыкии о своём уходе.

Сайт kp.ru писал о том, что Орлов занимал должность главы Калмыкии на протяжении более восьми лет, однако в среду, 20 марта, президент РФ подписал указ о его досрочной отставке.

"Сегодня в стране идет масштабное обновление управленческих кадров на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Убежден что этот курс, взятый главой нашего государства, абсолютно правильный и справедливый. Только он приведет к эффективному прорыву нашей страны, наших регионов", - прокомментировал ситуацию Орлов в своем послании, опубликованном на его странице в Facebook, и здесь же подчеркнул, что решил не принимать участие в выборах главы региона, которые состоятся уже в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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