Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-20T12:46:18+03:00

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В среду, 20 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Бату Хасикова на должность временно исполняющего обязанности главы Калмыкии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича», - сказал представитель Кремля.

Сайт Кремля сообщает, что глава государства уже провел встречу с Хасиковым и проинформировал его о своем решении.

Ранее появилась информация о том, что глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку. Он занимал этот пост с октября 2010 года.

Пресс-служба Кремля опубликовала указ Путина о принятии отставки Орлова «по собственному желанию» и назначении Хасикова «временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Калмыкия».

Бату Хасиков до настоящего времени занимал пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. 38-летний российский кикбоксер с 2012 по 2014 годы представлял Республику Калмыкию в Совете Федерации, до этого был депутатом калмыцкого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU