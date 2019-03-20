Путин заявил о необходимости повышать доходы крымчан

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-20T13:24:03+03:00

Глава государства отметил, что на полуострове необходимо развивать системы здравоохранения и образования Фото: REUTERS

Глава государства отметил, что на полуострове необходимо развивать системы здравоохранения и образования

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Президент России Владимир Путин указал на то, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, выравнивать цены на полуострове и развивать системы здравоохранения и образования. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.

«Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары», - заявил он.

Путин добавил, что необходимо уделить внимание развитию системы здравоохранения и образования на полуострове. Однако президент отметил, что многие проблемы в Крыму решаются успешно.

Накануне, 18 марта, глава государства посетил полуостров в рамках празднования пятилетия его вхождения в состав Российской Федерации. В ходе поездки Путин встретился с жителями Крыма в Симферополе. Он также принял участие в памятных торжествах, и провел встречи с представителями местных общественных организаций. Президент принял участие в запуске Балаклавской и Таврической ТЭС и сообщил, что Крым будет обеспечен водой в достаточном объеме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697906" frameborder="0"></iframe> Путин в Симферополе на митинге в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU