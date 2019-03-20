Путин заявил о необходимости повышать доходы крымчан
Президент России Владимир Путин указал на то, что необходимо повышать доходы жителей Крыма, выравнивать цены на полуострове и развивать системы здравоохранения и образования. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.
«Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары», - заявил он.
Путин добавил, что необходимо уделить внимание развитию системы здравоохранения и образования на полуострове. Однако президент отметил, что многие проблемы в Крыму решаются успешно.
Накануне, 18 марта, глава государства посетил полуостров в рамках празднования пятилетия его вхождения в состав Российской Федерации. В ходе поездки Путин встретился с жителями Крыма в Симферополе. Он также принял участие в памятных торжествах, и провел встречи с представителями местных общественных организаций. Президент принял участие в запуске Балаклавской и Таврической ТЭС и сообщил, что Крым будет обеспечен водой в достаточном объеме.
Путин в Симферополе на митинге в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU