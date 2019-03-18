Встреча Путина с жителями Крыма в Симферополе. Прямая онлайн-трансляция
Президент России 18 марта 2019 года посетит полуостров в рамках празднования пятилетия его возвращения в состав Российской Федерации [видеотрансляция с 17.15 мск]
Путин посетит Крым и встретится с жителями полуостроваФото: REUTERS
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В понедельник, 18 марта, в Симферополь прибудет президент России Владимир Путин, который вместе с местными жителями отпразднует первый юбилей воссоединения Крыма с остальной частью нашей страны.
Ровно пять лет назад полуостров вошел в состав РФ по итогам проведения всенародного референдума, и с того времени в регионе много чего изменилось. Сайт kp.ru писал о том, что президент пообщается с представителями местных общественных организаций и примет участие в памятных торжествах.
Трансляция мероприятия начнется в 17.15 по мск.
Путин встречается с крымчанами в Симферополе.
ИСТОЧНИК KP.RU