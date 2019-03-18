Встреча Путина с жителями Крыма в Симферополе. Прямая онлайн-трансляция

В понедельник, 18 марта, в Симферополь прибудет президент России Владимир Путин, который вместе с местными жителями отпразднует первый юбилей воссоединения Крыма с остальной частью нашей страны.

Ровно пять лет назад полуостров вошел в состав РФ по итогам проведения всенародного референдума, и с того времени в регионе много чего изменилось. Сайт kp.ru писал о том, что президент пообщается с представителями местных общественных организаций и примет участие в памятных торжествах.

Трансляция мероприятия начнется в 17.15 по мск.