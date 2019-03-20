На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-20T13:24:42+03:00

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В среду, 20 марта, на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 27 км и находился в 236 км к юго-востоку от города Измир, население которого составляет около 2,5 млн человек.

Информации о погибших на данный момент нет. Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу заявил, что по меньшей мере три человека были ранены.

«На данный момент мы не получали информации о погибших. В результате землетрясения легкие ранения получили три наших гражданина», - цитирует Гюллюоглу агентство Anadolu.

В августе прошлого года в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Спустя несколько часов было зафиксировано еще несколько толчков, магнитуда которых увеличилась и составила 6,9 балла. Эпицентр залегал в районе густонаселенного острова Ломбок. В 2017 году землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Эгейском море. Тогда в провинции Измир погибла 60-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU