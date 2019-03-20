2019-03-20T13:24:42+03:00
Происшествия

На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2

Сообщается о трех раненых
Елена Гильманова
Поделиться:
На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В среду, 20 марта, на западе Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 27 км и находился в 236 км к юго-востоку от города Измир, население которого составляет около 2,5 млн человек.

Информации о погибших на данный момент нет. Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу заявил, что по меньшей мере три человека были ранены.

«На данный момент мы не получали информации о погибших. В результате землетрясения легкие ранения получили три наших гражданина», - цитирует Гюллюоглу агентство Anadolu.

В августе прошлого года в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Спустя несколько часов было зафиксировано еще несколько толчков, магнитуда которых увеличилась и составила 6,9 балла. Эпицентр залегал в районе густонаселенного острова Ломбок. В 2017 году землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Эгейском море. Тогда в провинции Измир погибла 60-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека
Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана
Путин заявил о необходимости повышать доходы крымчан
Ученые рассказали, как снизить риск преждевременной смерти
Российский политолог прокомментировал отставку главы Республики Алтай
Путин предложил распространить "ипотечные каникулы" на уже выданные договоры
Правительство дополнило список госуслуг информированием предпенсионеров
Несколько россиян ограбили пункт обмена валюты на Бали
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом в России
Алексей Орлов прокомментировал назначение Хасикова врио главы Калмыкии
В НАТО не стали комментировать заявления Трампа о Бразилии
Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу
Более 300 тысяч школьников приняли участие в Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры»
В Подмосковье газом отравилась целая семья и врачи "скорой", прибывшие на вызов
Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии
Президент Бразилии остался доволен итогами своего визита в США
На Филиппинах армия ликвидировала высокопоставленного террориста
Путин назначил Хорохордина врио главы Республики Алтай
Россияне стали одинаково плохо относиться к США и Украине
Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков
Новым спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева