В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла
В воскресенье, 19 августа, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Такие данные привели в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Согласно полученным специалистами сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к югу от города Андырын и в 34 километрах к северу от Османия. Очаг же залегал на глубине около 6 километров, сообщается на сайте центра.
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Между тем, в это же воскресенье сразу несколько подземных толчков было зафиксировано в Индонезии. Сначала землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на северном побережье страны, в 64 километрах от города Матарам.
Еще одна "волна" прокатилась по стране спустя несколько часов. Магнитуда подземных толчков увеличилась и составила 6,9 балла. Эпицентр залегал в районе густонаселенного острова Ломбок, передает сайт kp.ru.