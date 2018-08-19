2018-08-19T21:04:16+03:00
В мире

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8‍ балла

Эпицентр подземных толчков находился в 23 км от города Андырын
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступалоДанных о пострадавших или разрушениях пока не поступалоФото: REUTERS
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В воскресенье, 19 августа, в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Такие данные привели в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно полученным специалистами сведениям, эпицентр подземных толчков находился в 23 километрах к югу от города Андырын и в 34 километрах к северу от Османия. Очаг же залегал на глубине около 6 километров, сообщается на сайте центра.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Между тем, в это же воскресенье сразу несколько подземных толчков было зафиксировано в Индонезии. Сначала землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на северном побережье страны, в 64 километрах от города Матарам.

Еще одна "волна" прокатилась по стране спустя несколько часов. Магнитуда подземных толчков увеличилась и составила 6,9 балла. Эпицентр залегал в районе густонаселенного острова Ломбок, передает сайт kp.ru.

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