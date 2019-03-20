Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-20T13:34:55+03:00

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Посол Турции в Австралии вызван австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном в связи с резкими заявлениями турецкого президента Тайипа Эрдогана в адрес "австралийцев с антиисламскими взглядами", которые он сделал накануне.

Так, в частности, комментируя теракт в мечетях Новой Зеландии, Эрдоган отметил, что австралийцам, которые осуждают ислам, лучше не посещать Турцию. Кроме того, он напомнил об участи военных Австралии и Новой Зеландии, которые погибли в Битве при Чанаккале (Галлиполи) во время Первой мировой войны.

«Эти высказывания глубоко оскорбительны, - цитирует ТАСС слова австралийского премьера. - Более того, я считаю такие высказывания нарушением закона".

В Новой Зеландии 15 марта, как ранее писал сайт kp.ru, произошел теракт. Тогда по прихожанам двух мечетей в городе Крайстчерч, была открыта стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU