2019-03-18T18:05:08+03:00
Политика

Путин заявил, что Россия не допустит терактов, как в Новой Зеландии

По словам президента РФ, целью подобных атак является дестабилизация ситуации в стране [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 18 марта, на встрече с общественностью Крыма и Севастополя, заявил, что российские власти сделают все от них зависящее, чтобы не допустить таких терактов, как в Новой Зеландии.

При этом глава нашего государства подчеркнул, что целью нападения на мусульман в новозеландском городе Крайстчерч была дестабилизация ситуации в стране.

«Мы, конечно, скорбим <…> в связи с этим ужасным террористическим актом, целью которого, безусловно, является взорвать ситуацию в стране. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы ничего подобного не допускать», - сказал Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, теракт в Новой Зеландии произошел 15 марта. В тот день по прихожанам двух мечетей, расположенных в городе Крайстчерч, была открыта стрельба. По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек. При этом на месте происшествия стражи порядка нашли еще и автомобили с неразорвавшимися бомбами.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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