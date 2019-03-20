Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2 миллиарда евро за нарушение норм конкуренции

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-20T14:54:38+03:00

Об этом на брифинге в Брюсселе заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер

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Еврокомиссия оштрафовала на €1,49 млрд на Google за нарушение европейских норм по конкуренции при размещении своей рекламы в Сети и ее выделении при поиске в интернете. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

- Еврокомиссия сегодня приняла решение о вынесении штрафа в отношении Google в размере €1,49 млрд за нарушение норм по конкуренции при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети, - заявила Вестагер, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Google оплатил Роскомнадзору штраф в размере 500 тысяч рублей. В ноябре прошлого года компания нарушила закон об удалении из поисковой панели ссылок на ресурсы с запрещенной информацией.

Напомним, 1 октября прошлого года в России начал действовать закон, который обязывает интернет- поисковики подключаться к реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре. Google проигнорировала этот закон, хотя за это был предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU