2019-03-20T17:49:32+03:00
Общество

Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

За год этот показатель увеличился на 0,8%
Елена Гильманова
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Средняя продолжительность жизни россиян возросла и превысил 73 годаСредняя продолжительность жизни россиян возросла и превысил 73 годаФото: EAST NEWS
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Средняя продолжительность жизни в России выросла за год на 0,8% и в 2018 году составила более 73 лет. Об этом сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Эксперт Минздрава напомнила, что задача к 2024 году – средняя продолжительность жизни должна более 78 лет. «Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах» - заявила она. Ткачева пояснила, что здесь идет речь о снижении смертность и младенческой, и среднего возраста, и в пожилом возрасте.

Она отметила важность профилактических работ «на всех фронтах». «Начать профилактическую работу, чтобы решить эту задачу быстро» - заключила она.

В октябре прошлого года прогноз продолжительности жизни дали ученые большого интернационального коллектива. Результаты были опубликовал специализированный журнал The Lancet. По их расчётам Россия в рейтинге продолжительности жизни заняла 116 место. Они предсказывают, что к 2040 году россияне в среднем будут жить 75,6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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