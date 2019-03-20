Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем

СЕГОДНЯ 17:57 2019-03-20T17:58:28+03:00

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Пресс-центр операции Объединенных сил Украины сообщил, что украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 провели плановые полеты над Азовским морем.

"Экипажи самолетов МиГ-29 и Су-25 получили приказ командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева выполнить учебно-боевую задачу", - говорится в сообщении пресс-центра, опубликованном в Facebook в среду, 20 марта.

Отмечается, что МиГ-29 и Су-25 «прикрывали корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход». Кроме того, полеты были совершены с полной боевой нагрузкой. Летчики отработали взлет парой, противоракетные маневры и выполнили другие задачи.

"Пилоты, выполнив полетное задание, один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698317" frameborder="0"></iframe> Украина показала полеты истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 над акваторией Азовского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU