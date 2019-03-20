2019-03-20T17:58:28+03:00
Политика

Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем

Полеты выполнили летчики самолетов МиГ-29 и Су-25 [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Украина провела полеты боевой авиации над Азовским моремУкраина провела полеты боевой авиации над Азовским моремФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-центр операции Объединенных сил Украины сообщил, что украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 провели плановые полеты над Азовским морем.

"Экипажи самолетов МиГ-29 и Су-25 получили приказ командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева выполнить учебно-боевую задачу", - говорится в сообщении пресс-центра, опубликованном в Facebook в среду, 20 марта.

Отмечается, что МиГ-29 и Су-25 «прикрывали корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход». Кроме того, полеты были совершены с полной боевой нагрузкой. Летчики отработали взлет парой, противоракетные маневры и выполнили другие задачи.

"Пилоты, выполнив полетное задание, один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.

Украина показала полеты истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 над акваторией Азовского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммерческие запасы нефти США за неделю снизились на 2,1%
Соколы-сапсаны вернулись в обновленный шпиль здания МИД и ждут пополнения
Украина расширила санкции в отношении России
Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года
Заседание группы по вопросу оценки нанесенного Крыму ущерба может пройти на следующей недели
МИД России сделал представление чешскому послу из-за ситуации с недвижимостью в Праге
Пассажир сдал невозвратные билеты по липовому больничному и теперь может оказаться в тюрьме
Сбербанк в июле разрешит снимать наличные с карт в кассах магазинов
Рак печени будут лечить радиоактивными капсулами
Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан
Гаагский трибунал приговорил экс-лидера боснийских сербов Караджича к пожизненному сроку
В Госдуме объяснили, кто сможет воспользоваться "ипотечными каникулами"
Apple выпустила AirPods с беспроводным зарядным чехлом
Юнкер: Brexit должен быть осуществлен до 23 мая
Трейлер "Однажды в Голливуде", нового фильма Тарантино, появился в сети
Путин: британский бизнес мог бы поучаствовать в реализации нацпроектов
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Мэй запросила отсрочки по Brexit до 30 июня
В Великобритании задержали индийского бизнесмена по обвинению в мошенничестве
Козак: Правительство рассмотрит корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли
Закон о хостелах: Совет Думы поддержал создание согласительной комиссии с Совфедом
Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам России
Лавров предупредил об угрозе конфликта с применением ядерного оружия
Гитарист «Ленинграда» прокомментировал сообщение о роспуске группы
Вышинский: Дело против меня развалится