Украина провела полеты боевой авиации над Азовским морем
Пресс-центр операции Объединенных сил Украины сообщил, что украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 провели плановые полеты над Азовским морем.
"Экипажи самолетов МиГ-29 и Су-25 получили приказ командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева выполнить учебно-боевую задачу", - говорится в сообщении пресс-центра, опубликованном в Facebook в среду, 20 марта.
Отмечается, что МиГ-29 и Су-25 «прикрывали корабли Военно-морских сил Украины ВС Украины, которые вышли в поход». Кроме того, полеты были совершены с полной боевой нагрузкой. Летчики отработали взлет парой, противоракетные маневры и выполнили другие задачи.
"Пилоты, выполнив полетное задание, один за другим совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил", - подытожили в пресс-центре.
Украина показала полеты истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 над акваторией Азовского моря.
ИСТОЧНИК KP.RU