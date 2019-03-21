В Москве столкнулись пять машин, погиб человек

СЕГОДНЯ 00:35 2019-03-21T00:44:16+03:00

Пять автомобилей столкнулись на улице Вавилова Фото: предоставлено очевидцем

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Вечером в среду, 20 марта, на юге Москвы произошла крупная авария: столкнулись пять легковых автомобилей. В результате погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы, предоставив кадры с места событий.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД эту информацию подтвердили. В ведомстве уточнили, что пять легковушек столкнулись на улице Вавилова, 65.

«Погиб один человек, один пострадал», - добавил представитель госавтоинспекции.

По его словам, на месте аварии работают экстренные службы города. Обстоятельства и причины столкновения уточняются.

Ранее сайт kp.ru сообщал об аварии в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, где 14 марта недалеко от поселка Лоза после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус. Тогда пострадали десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU