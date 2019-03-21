Байкер Хирург из "Ночных волков" попал в санкционный список Украины

СЕГОДНЯ 07:52 2019-03-21T07:53:42+03:00

Александру Залдостанову запретили въезд на территорию страны, а также заморозили его активы

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Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный как Хирург, оказался в украинском санкционном списке. В минувшую среду, 20 марта, его фамилия появилась в специальном перечне, который утверждается приказом самого президента страны Петра Порошенко.

В документе говорится о том, что мужчине на три года запрещен въезд на территорию Украины, а его активы в юрисдикции Киева были временно "заморожены". Так, байкер не может пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему же имуществом в рамках предотвращения вывода капиталов за границу.

При этом таких как Хирург в опубликованном на сайте президента Украины списке почти 850 человек. И это не считая 294 юридических лиц, якобы участвовавших в "антиукраинской деятельности".

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее в этот же санкционный список попал другой член байкерского клуба "Ночные волки" по прозвищу Водяной. Его заподозрили в попытке "дестабилизации обстановки" на территории Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/606728" frameborder="0"></iframe> "Ночные волки" доставили в Берлин списки участников Парада Победы-1945 от "Комсомолки".В музее, где немцы капитулировали, будут храниться восстановленные списки участников Парада Победы 1945 года

ИСТОЧНИК KP.RU