Байкер Хирург из "Ночных волков" попал в санкционный список Украины
Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный как Хирург, оказался в украинском санкционном списке. В минувшую среду, 20 марта, его фамилия появилась в специальном перечне, который утверждается приказом самого президента страны Петра Порошенко.
В документе говорится о том, что мужчине на три года запрещен въезд на территорию Украины, а его активы в юрисдикции Киева были временно "заморожены". Так, байкер не может пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему же имуществом в рамках предотвращения вывода капиталов за границу.
При этом таких как Хирург в опубликованном на сайте президента Украины списке почти 850 человек. И это не считая 294 юридических лиц, якобы участвовавших в "антиукраинской деятельности".
Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее в этот же санкционный список попал другой член байкерского клуба "Ночные волки" по прозвищу Водяной. Его заподозрили в попытке "дестабилизации обстановки" на территории Украины.
"Ночные волки" доставили в Берлин списки участников Парада Победы-1945 от "Комсомолки".В музее, где немцы капитулировали, будут храниться восстановленные списки участников Парада Победы 1945 года
ИСТОЧНИК KP.RU
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