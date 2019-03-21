2019-03-21T07:53:42+03:00
Политика

Байкер Хирург из "Ночных волков" попал в санкционный список Украины

Александру Залдостанову запретили въезд на территорию страны, а также заморозили его активы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент клуба `Ночные волки`Александр ЗалдостановПрезидент клуба `Ночные волки`Александр ЗалдостановФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный как Хирург, оказался в украинском санкционном списке. В минувшую среду, 20 марта, его фамилия появилась в специальном перечне, который утверждается приказом самого президента страны Петра Порошенко.

В документе говорится о том, что мужчине на три года запрещен въезд на территорию Украины, а его активы в юрисдикции Киева были временно "заморожены". Так, байкер не может пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему же имуществом в рамках предотвращения вывода капиталов за границу.

При этом таких как Хирург в опубликованном на сайте президента Украины списке почти 850 человек. И это не считая 294 юридических лиц, якобы участвовавших в "антиукраинской деятельности".

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее в этот же санкционный список попал другой член байкерского клуба "Ночные волки" по прозвищу Водяной. Его заподозрили в попытке "дестабилизации обстановки" на территории Украины.

"Ночные волки" доставили в Берлин списки участников Парада Победы-1945 от "Комсомолки".В музее, где немцы капитулировали, будут храниться восстановленные списки участников Парада Победы 1945 года

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress
Погода в Москве на 21 марта 2019 года: по городу пройдет снег с дождем
Посылки из западных интернет-магазинов будут ехать в Россию 4-5 дней
Владелец "Морского старта" отменил заказ на поставку украинских ракет
Южнокорейские СМИ: Ким Чен Ын намерен вскоре посетить Россию
В Новой Зеландии запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок
На ядерном полигоне в КНДР зафиксировано землетрясение
Порошенко заявил об успешных испытаниях турецких беспилотников на Украине
Мэй заявила, что 30 июня – это крайний срок Brexit
Трамп: США потратят на усовершенствование танков M-1 Abrams $6 миллиардов
Польша ответила на заявление МИД России
Захарова предложила западным журналистам посетить Крым и самим посмотреть, как там люди живут
МИД России: Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны в угоду сиюминутным «приоритетам»
Экс-директор по коммуникациям Белого дома согласилась сотрудничать с конгрессом в расследовании против Трампа
В США проверяют обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX
Зеленский заявил, что не баллотировался в президенты, если бы свою кандидатуру выдвинул Вакарчук
Пилота французского истребителя Rafale катапультировало при взлете
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Мэй обвинила в отсрочке Brexit британский парламент
В Москве столкнулись пять машин, погиб человек
В «Нафтогазе» хотят «запастись газом», чтобы обезопасить себя от «действий России»
Посол США в Киеве передала генпрокурору Украины список «неприкасаемых»
Франция выступит против отсрочки Brexit, если Мэй не объяснит ее необходимость