В Подмосковье мошенница украла у пенсионерки более 2 миллионов рублей, сказав, что хочет переписать номера купюр

СЕГОДНЯ 11:35 2019-03-21T11:35:58+03:00

Злоумышленница, представившись социальным работником, попросила переписать номера всех денежных купюр, а потом похитила их

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Пенсионерка из поселка Деденево в Московской области написала заявление в местный отдел полиции о том, что у нее украли крупную сумму денег. Как рассказала женщина, к ней в квартиру пришла неизвестная, которая сообщила, что является социальным работником и в переписывает у всех номера денежных купюр, которые есть в наличии.

Не ожидая никакого подвоха, пенсионерка предоставила для «описи» свои денежные сбережения - 845 тысяч рублей и 20 тысяч долларов, которые преступница взяла с собой и благополучно ушла, сообщил источник «КП».

Как было установлено, квартира, в которой была совершена кража, не оборудована видеонаблюдением и охранной сигнализацией.

Ранее сайт kp.ru писал, что в городе Красногорске Подмосковья преступник украл из кассы салона связи «Связной Логистика» выручку на сумму 129 тыс. рублей. Злоумышленник угрожал продавцам предметом, похожим на пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU