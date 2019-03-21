Санкции Украины против РФ контрпродуктивные, считают в СФ

СЕГОДНЯ 16:37 2019-03-21T16:38:01+03:00

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам и глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов считает, что санкции, которые Киев ввел против физических и юридических лиц РФ, контрпродуктивны, прежде всего, для самой Украины.

«Всё, что делается в этом санкционном ряду со стороны Киева, контрпродуктивно прежде всего для самой Украины и её народа. Единственная цель данных санкций - хоть каким-то образом поднять рейтинг действующего президента Петра Порошенко», - приводит телеканал RT его слова.

Климов считает, что в настоящий момент большинство украинцев не готовы разрывать дружественные связи с Россией. Наглядным подтверждением этого является число граждан Украины, которые работают на территории РФ.

Президент Украины Петр Порошенко, как накануне писал сайт kp.ru, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об утверждении новых дополнительных персональных санкций против 294 юридических и почти 850 физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU