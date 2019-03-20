Украина расширила санкции в отношении России

СЕГОДНЯ 18:11 2019-03-20T18:11:26+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил новые дополнительные персональные санкции против физических и юридических лиц России. Решение о пакете ограничительных мер было принято Советом национальной безопасности и обороны незалежной.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"», - говорится в указе, опубликован на сайте главы государства в среду, 20 марта. Документ вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.

Ранее СНБО подтвердил решение о введении новых ограничительных мер против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, который «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Сайт kp.ru писал об утверждение Киевом нового пакета санкций против России. Персональные ограничения тогда также коснулись тех, кто «поддерживал агрессивные действиям против Украины». До этого Россия расширила санкционный список физических и юридических лиц Украины. Решение было приняло для защиты интересов государства, компаний и граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU