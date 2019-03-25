Сергей Безруков: «Сериал «Годунов. Продолжение» откроет одну из самых трагичных страниц истории

СЕГОДНЯ 08:00 2019-03-21T18:44:32+03:00

Второй сезон телеэпопеи, стартующей на экранах с 25 марта, снят при поддержке банка ВТБ

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С 25 марта зрители увидят долгожданное продолжение исторического сериала об эпохе Бориса Годунова. Второй сезон сериала «Годунов. Продолжение» стартует на канале «Россия 1» в 21:00. Масштабный телепроект об одном из самых сложных периодов нашей страны вновь собрал блестящий актерский состав: в главных ролях заняты Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова и другие звезды. Генеральным спонсором проектов «Годунов» и «Годунов. Продолжение» выступил банк ВТБ.

Продолжение сериала будет во многом динамичнее первой части - на Россию опускается смутное время.

- Начинаются времена переворотов и больших потрясений, - рассказывает Сергей Безруков, исполнитель роли Годунова. - Крушение власти, политические игры, волна самозванства, народные восстания. «Продолжение» откроет одну из самых трагичных страниц истории.

Создатели сериала кропотливо воссоздали Москву XVI-го века: съемки проходили в специально отстроенном деревянном городе. Костюмы шились по музейным образцам, с точностью повторяя моду того времени. Не менее правдоподобны венцы и ювелирные украшения, кареты, сани и даже восковые таблички, на которых писали тогда.

- Сериал «Годунов» получил множество положительных отзывов, и мы уверены, что продолжение телефильма также ждет успех, - считает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ. - Сериал славится не только выдающимся актерским составом и творческой командой, но и грандиозной работой костюмеров, гримеров, бутафоров, которые смогли воссоздать атмосферу того времени.

ИСТОЧНИК KP.RU