СЕГОДНЯ 21:52 2019-03-21T22:02:59+03:00

США внесли российские судна "Витязь" и "Тантал" в список нарушителей санкции по КНДР Фото: REUTERS

В Минфин США подчеркнули, что эти судна участвовали в перегрузке нефти в море на северокорейские корабли

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Министерство финансов США заявило о том, что Америка внесла российские судна "Тантал" и "Витязь" в список нарушающих санкции по КНДР.

По данным ведомства, эти судна участвовали в перегрузке нефти в море на северокорейские судна с тем, чтобы избежать санкций по экспорту нефти Северной Корее.

"Тантал" и "Витязь" находятся в обновленном списке нарушителей санкций, который насчитывает 67 названий. Наличие судна в списке еще не означает введения против него санкций США, уточнили в минфин США.

К слову, в этом же списке находятся две китайские компании Dalian Haibo International Freight и Liaoning Danxing International Forwarding, занимающиеся морскими перевозками, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Группа американских боевых самолетов, по данным CNN, прибыли на британскую авиабазу Фэйрфорд в конце прошлой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU