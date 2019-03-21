США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-21T07:43:11+03:00

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Соединенные Штаты перебросили с военной авиабазы в Луизиане в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Об этом со ссылкой на командование Военно-воздушных сил США сообщает телеканал CNN, отмечая, что таким образом Пентагон «подал сигнал России» к пятой годовщине возвращения Крыма в состав нашей страны.

По данным телеканала, американские бомбардировщики прибыли на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании еще в конце прошлой недели. А уже в понедельник, 18 марта, четыре самолета B-52 Stratofortress «выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе над Норвежским, Балтийским морями (Эстония) и Средиземным морем (Греция)», что должно было продемонстрировать «верность США союзникам и партнерам по НАТО» и готовность Вашингтона «защищать региональную безопасность» с помощью «глобального привлечения» американских вооруженных сил.

Напомним, ядерные бомбардировщики B-52 Stratofortress стали замечать у российских границ с прошлой пятницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU