2019-03-21T07:43:11+03:00
Политика

США перебросили в Европу шесть ядерных бомбардировщиков B-52 Stratofortress

Группа американских боевых самолетов, по данным CNN, прибыли на британскую авиабазу Фэйрфорд в конце прошлой недели
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H StratofortressСтратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H StratofortressФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты перебросили с военной авиабазы в Луизиане в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Об этом со ссылкой на командование Военно-воздушных сил США сообщает телеканал CNN, отмечая, что таким образом Пентагон «подал сигнал России» к пятой годовщине возвращения Крыма в состав нашей страны.

По данным телеканала, американские бомбардировщики прибыли на авиабазу Фэйрфорд в Великобритании еще в конце прошлой недели. А уже в понедельник, 18 марта, четыре самолета B-52 Stratofortress «выполнили полеты в несколько мест в Европе, в том числе над Норвежским, Балтийским морями (Эстония) и Средиземным морем (Греция)», что должно было продемонстрировать «верность США союзникам и партнерам по НАТО» и готовность Вашингтона «защищать региональную безопасность» с помощью «глобального привлечения» американских вооруженных сил.

Напомним, ядерные бомбардировщики B-52 Stratofortress стали замечать у российских границ с прошлой пятницы.

Кто в России не считает угрозой растущую группировку НАТО у наших границ?.Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в эфире программы Военное ревю на Радио Комсомольская правда. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/

ИСТОЧНИК KP.RU

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