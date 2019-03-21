2019-03-21T22:11:26+03:00
В мире

В компании Facebook заявили, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

Нарушение приватности могло коснуться 600 миллионов пользователей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для сотрудников этой социальной сети и не были защищены от прочтения. Об этом сообщило руководство соцсети.

- В ходе обычной проверки безопасности в январе мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящиеся в системе хранения внутренних данных можно было прочитать, - прокомментировали в компании.

Этот инцидент мог затронуть данные 600 миллионов пользователей Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24