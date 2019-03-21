В компании Facebook заявили, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей
Нарушение приватности могло коснуться 600 миллионов пользователей
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Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для сотрудников этой социальной сети и не были защищены от прочтения. Об этом сообщило руководство соцсети.
- В ходе обычной проверки безопасности в январе мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящиеся в системе хранения внутренних данных можно было прочитать, - прокомментировали в компании.
Этот инцидент мог затронуть данные 600 миллионов пользователей Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU