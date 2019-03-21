В компании Facebook заявили, что ее сотрудники имели доступ к паролям пользователей

СЕГОДНЯ 22:11 2019-03-21T22:11:26+03:00

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Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для сотрудников этой социальной сети и не были защищены от прочтения. Об этом сообщило руководство соцсети.

- В ходе обычной проверки безопасности в январе мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящиеся в системе хранения внутренних данных можно было прочитать, - прокомментировали в компании.

Этот инцидент мог затронуть данные 600 миллионов пользователей Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU