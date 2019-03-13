Произошел сбой в работе Facebook и Instagram
Вечером в среду, 13 марта, произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи из России, Украины, Белоруссии, а также из других стран, сообщают о проблемах с доступом в свои аккаунты в соцсетях.
Сервис Downdetector, отслеживающий работу крупных интернет-ресурсов, сообщает, что большой сбой в работе указанных соцсетей отмечается в Соединенных Штатах и странах Западной Европы.
По данным издания The Verge, пользователи Facebook и Instagram не могут разместить новые публикации, а также отправлять и получать личные сообщения.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, крупный сбой в работе Facebook произошел в конце прошло года. Тогда пользователям социальной сети заново приходили уже прочитанные ими сообщения. Представители Facebook извинились за ошибку и заявили об ее устранении через несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU