Произошел сбой в работе Facebook и Instagram

СЕГОДНЯ 20:50 2019-03-13T20:54:20+03:00

Пользователи из России, Украины и Белоруссии сообщают о проблемах с доступом в свои аккаунты в соцсетях

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Вечером в среду, 13 марта, произошел сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Пользователи из России, Украины, Белоруссии, а также из других стран, сообщают о проблемах с доступом в свои аккаунты в соцсетях.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу крупных интернет-ресурсов, сообщает, что большой сбой в работе указанных соцсетей отмечается в Соединенных Штатах и странах Западной Европы.

По данным издания The Verge, пользователи Facebook и Instagram не могут разместить новые публикации, а также отправлять и получать личные сообщения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, крупный сбой в работе Facebook произошел в конце прошло года. Тогда пользователям социальной сети заново приходили уже прочитанные ими сообщения. Представители Facebook извинились за ошибку и заявили об ее устранении через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU