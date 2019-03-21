2019-03-21T22:51:01+03:00
Политика

Украинский "Нафтогаз" прокомментировал решение суда по делу с "Газпромом"

В сообщении компании сказано, что Россия обязана выполнить ряд "определенных действий"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский "Нафтогаз" прокомментировал решение суда по делу с "Газпромом"Украинский "Нафтогаз" прокомментировал решение суда по делу с "Газпромом"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В украинской компании "Нафтогаз" отреагировали на приостановку Высоким судом Англии и Уэльса разбирательства по спору с российским "Газпромом".

В официальном сообщении сказано, что исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного судом округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий".

Среди них названы дополнительные обязательства относительно несокрытия и невывода активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме этого в сообщении говорится о предоставлении денежного обеспечения в качестве гарантии выполнения требований суда.

- Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц "Газпрома", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Английский суд приостановил разбирательство по "Газпрому" и "Нафтогазу". Российскую компанию обязали выплатить украинской корпорации более двух миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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