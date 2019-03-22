Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA стартовала с космодрома Куру

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-22T08:43:34+03:00

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Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Запуск был осуществлен в четверг, 21 марта, в 22:50 по местному времени (22 марта в 04:50 мск).

С помощью спутника дистанционного зондирования Земли PRISMA исследователи планируют собрать больше информации о состоянии окружающей среды и источниках загрязнения, а также следить за посевами на сельскохозяйственных угодьях.

После вывода на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 620 километров космический аппарат будет выполнять свои функции на протяжении пяти лет, сообщает сайт корпорации Arianespace, осуществлявшей запуск.

Кстати, стоит отметить, что нынешний пуск с космодрома Куру стал 12-м запуском европейской ракеты- носителя Vega с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU