Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA успешно стартовала с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Запуск был осуществлен в четверг, 21 марта, в 22:50 по местному времени (22 марта в 04:50 мск).
С помощью спутника дистанционного зондирования Земли PRISMA исследователи планируют собрать больше информации о состоянии окружающей среды и источниках загрязнения, а также следить за посевами на сельскохозяйственных угодьях.
После вывода на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 620 километров космический аппарат будет выполнять свои функции на протяжении пяти лет, сообщает сайт корпорации Arianespace, осуществлявшей запуск.
Кстати, стоит отметить, что нынешний пуск с космодрома Куру стал 12-м запуском европейской ракеты- носителя Vega с 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU