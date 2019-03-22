2019-03-22T12:02:39+03:00
Происшествия

На западе Болгарии возле жилого дома взорвалась бомба

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет
Марина ВЕНЦОВА
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Возле жилого дома в Болгарии взорвалась бомбаВозле жилого дома в Болгарии взорвалась бомбаФото: REUTERS
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Возле жилого дома в городе Перник на западе Болгарии произошел взрыв бомбы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

При этом, как сообщает местный телеканал Nova, жильцам дома был нанесен материальный ущерб. В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Ранее сайт kp.ru писал, что на одном из дачных участков в Кировском районе Ленинградской области прогремел взрыв. Как было установлено взорвался старый артиллерийский снаряд Великой Отечественной войны. В результате происшествия погиб местный садовод.

Во время осмотра двора дома спецслужбами в земле были обнаружены еще боеприпасы военного времени. В частности, четыре артиллерийских снаряда 81 миллиметров, 75 миллиметров и 50 миллиметров, а также противопехотная осколочная мина.

Все боеприпасы были вывезены с садового участка и уничтожены на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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