2019-03-22T12:43:44+03:00
Происшествия

В Китае мужчина въехал в толпу людей

Полиция ликвидировала водителя
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция Китая ликвидировала водителяПолиция Китая ликвидировала водителяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае мужчина умышленно въехал в толпу людей на автомобиле. Инцидент произошел в провинции Хубэй. В результате дорожного происшествия погибли шесть человек, еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала водителя, пока он не нанес ущерб еще чьему-то здоровью.

Сообщается, что инцидент случился утром в пятницу, 22 марта, около шести часов по местному времени в городе Цзаоян. Местные жители обратились в полицию и сообщили, что неизвестный на автомобиле намеренно сбивает прохожих на одной из улиц, пишет сайт телеканала «Звезда».

В результате, всех пострадавших доставили в больницу. Подробностей об их состоянии и тяжести травм не сообщается. В настоящее время полиция расследует это дело и устанавливает обстоятельства происшествия, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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