2019-03-22T14:07:32+03:00
Политика

Екатерину Варнаву внесли в черный список на Украине

По мнению Киева, действия телеведущей «представляют угрозу национальной безопасности» незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Участница шоу Comedy Woman Екатерина ВарнаваУчастница шоу Comedy Woman Екатерина ВарнаваФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 22 марта, министерство культуры Украины опубликовала обновленный список лиц, которые, по мнению Киева, «представляют угрозу национальной безопасности» страны.

Судя по данным ведомства, в минувший четверг перечень пополнился еще одной фамилией. Как выяснилось, 21 марта было принято решение о внесении в черный список участницы шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы.

Таким образом, теперь в украинском перечне «потенциально опасных лиц» значатся 148 деятелей культуры.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, еще в мае 2017 года Варнаве закрыли въезд на Украину аж на пять лет. Как тогда заявили в Службе безопасности Украины (СБУ), действия телеведущей «противоречат интересам безопасности» незалежной. Между тем на сайте «Миротворец», публикующем данные «врагов украинского народа», фамилия «Варнава» к тому момента еще не появилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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