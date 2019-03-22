В Вашингтоне обнаружили очень странную рыбу

СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-22T16:20:00+03:00

Ослабленное существо не могли вернуть в море, пока не провели курс реабилитации [видео]

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Женщина из американского штата Вашингтон нашла на побережье странное существо. Оно оказалось прибитым к берегу во время шторма и было полностью зарыто в песке.

Вызванные специалисты Seaside Aquarium выкопали рыбу и поместили в контейнер с водой. В море ее не отпустили из-за ослабленного состояния. Спасенной рыбе провели курс реабилитации, чтобы восстановить поврежденные плавники.

«Нам часто звонят с сообщениями о странных рыбах, но эта находка по-настоящему редкая», - заявили работники Seaside Aquarium.

Биологи сообщили, что существо является редким тихоокеанским змеевидным угрем, который в основном обитает в Перу. Он иногда заплывает в Северную Калифорнию, но практически не встречается в штате Вашингтон.

Таинственное морское существо найдено на Лонг-Бич Вашингтон.

Ранее kp.ru сообщал, что ученые из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерей-Бей обнаружили рыб, которые могут жить почти без кислорода. Обитают они в водах Калифорнийского залива - одной из самых бедных на кислород сред обитания в мире. Как сообщили биологи согласно официальным научным данным, Ophidiidae (семейство угрей) не должны выжить без кислорода. Но угри об этом не знают, и поэтому продолжают выживать и даже размножаться.

ИСТОЧНИК KP.RU