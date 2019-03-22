2019-03-22T17:30:06+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

По словам члена комитета по государственному строительству и законодательству, такой законопроект был крайне необходим ещё 15-20 лет назад
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидовВ Госдуме прокомментировали предложение о штрафах за отказ обслуживать инвалидовФото: Алексей БУЛАТОВ
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За отказ в обслуживании инвалидов и пенсионеров абсолютно точно нужно применять различные меры наказания. Таким образом член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал инициативу Роспотребнадзора о введении штрафов за отказ обслуживать представителей самых социально незащищенных слоев населения.

«Этот законопроект был крайне необходим ещё 15—20 лет назад» - заявил представитель Госдумы в комментарии для телеканала RT.

Лебедев обратил внимание на проблемы, связанные с работой сотрудников авиакомпаний. «Мы помним большое количество случаев отказа сажать таких граждан в самолёты по причине того, что для авиакомпании это может повлечь дополнительные траты и потерю времени» - сказал он.

«Инвалиды и пенсионеры — такие же члены общества, как и все остальные. И к ним нужно относиться точно так же, если не более уважительно», - подчеркнул депутат и добавил, что за отказ в обслуживании инвалидов и пенсионеров «абсолютно точно нужно применять различные меры наказания».

Напомним, Роспотребнадзор выступил со своей законодательной инициативой после громкой истории со страдающей аутизмом сестрой Натальи Водяновой, которую выгнали из кафе в Нижнем Новгороде, когда девочка попросила няню купить ей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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