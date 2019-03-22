В Череповце начинается строительство второго моста

СЕГОДНЯ 19:11 2019-03-22T19:11:14+03:00

Это будет самый длинный мост региона, его протяженность составит 1131 метр

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По словам губернатора Олега Кувшинникова, это историческое событие не только для Череповца, но и всей Вологодчины. Новый мост станет крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе за последние десятилетия.

Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы Череповца, а также будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков «Шексна» и «Череповец». Кроме мостового перехода в рамках контракта планируется построить 7 километров новой автомобильной дороги, которая соединит мост с автодорогой Череповец-Сергиев Посад.

По проекту новый мост будет первым в России, на котором стальные тросы будут соединять пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. Конструктивная особенность моста позволит обеспечить беспрепятственное одновременное движение судов через Шексну в обоих направлениях.

По контракту работы рассчитаны на 7 лет. Основной этап строительства объекта оценивается в 16,5 миллиардов рублей и будет реализован до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU