В Череповце начинается строительство второго моста
По словам губернатора Олега Кувшинникова, это историческое событие не только для Череповца, но и всей Вологодчины. Новый мост станет крупнейшим инфраструктурным проектом в регионе за последние десятилетия.
Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить центральные улицы Череповца, а также будет способствовать дальнейшему развитию индустриальных парков «Шексна» и «Череповец». Кроме мостового перехода в рамках контракта планируется построить 7 километров новой автомобильной дороги, которая соединит мост с автодорогой Череповец-Сергиев Посад.
По проекту новый мост будет первым в России, на котором стальные тросы будут соединять пилоны с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. Конструктивная особенность моста позволит обеспечить беспрепятственное одновременное движение судов через Шексну в обоих направлениях.
По контракту работы рассчитаны на 7 лет. Основной этап строительства объекта оценивается в 16,5 миллиардов рублей и будет реализован до 2025 года.
ИСТОЧНИК KP.RU