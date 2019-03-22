Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале

СЕГОДНЯ 19:14 2019-03-22T19:14:06+03:00

На священника в Канаде напали во время мессы Фото: REUTERS

Отец Клод Гру получил незначительные травмы и был доставлен в больницу

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Неизвестный мужчина напал на одного из священников католического оратория Святого Иосифа в канадском Монреале. Злоумышленник был вооружен ножом и атаковал отца Клода Гру со спины.

Инцидент произошел в пятницу, 22 марта, во время утренней службы на горе Мон-Руаяль. По словам директора по связям с общественностью оратория Селин Барбо, вооруженный ножом мужчина подбежал к священнику сзади и стал наносить ему удары. Неизвестного тут же задержали сотрудники охраны, которые после передали его полиции.

Отцу Гру оказали необходимую первую помощь и отправили в больницу. Он получил незначительные травмы верхней части тела, которые не несут угрозы для жизни.

Телеканал CTV уточняет, что на месте происшествия уже работает полиция. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад еще одно нападение на священника было совершенно в Зимбабве. Правда атакующим выступил настоящий крокодил, а сам отец погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU