В Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство "неверных"

СЕГОДНЯ 20:10 2019-03-22T20:13:12+03:00

Основные подозреваемые - мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена Фото: REUTERS

Мужчины хотели собрать деньги на оружие и транспорт, чтобы потом устроить теракт

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Сотрудники силовых структур Германии задержали 11 человек, которые подозреваются в организации теракта. Специальная антитеррористическая операция была проведена накануне в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Франкфурта-на-Майне.

Главными подозреваемыми считаются 21-летний житель Оффенбах и два 31-летних брата из Висбадена. Остальным задержанным от 20 до 42 лет. Всех их обвиняют в финансировании терроризма и еще ряде преступлений. По данным правоохранителей, мужчины планировали объединиться с целью совершения "исламистского теракта", а именно массового убийства "неверных".

В рамках подготовки атаки они должны были установить контакт с торговцами оружием, арендовать большое транспортное средство и собрать средства для всего этого. При обысках в квартирах у исламистов нашли более 20 тысяч евро наличными, несколько ножей, наркотики и различные документы.

Телеканал Welt уточняет, что в пятницу, 22 марта, районный суд Франкфурта-на-Майне должен будет принять решение о помещении задержанных под арест.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее по обвинению в подготовке теракта был задержан также гражданин РФ Магомед-Али С. Немецкие правоохранители уверяют, что мужчина даже успел собрать самодельную бомбу.

ИСТОЧНИК KP.RU