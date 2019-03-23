Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-23T14:08:55+03:00

Американские В-52Н были замечены на значительном удалении от госграницы РФ над Балтийским морем

Изменить размер текста: A A

Национальный центр управления обороны Российской Федерации сообщил о том, что за минувшие сутки российские истребители Су-27, которые входят в состав дежурных сил по противовоздушной обороне, два раза за минувшие сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, которые летели над нейтральными водами Балтийского моря.

«Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение», - говорится в сообщении.

Как уточнили в Национальном центре управления обороны РФ, экипажи российских истребителей Су-27 во время полета не допустили приближения американских стратегических бомбардировщиков к государственной границе.

С 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, как ранее писал сайт kp.ru, отметил, что появление бомбардировщиков США вблизи границ России создает дополнительную напряженность.

ИСТОЧНИК KP.RU