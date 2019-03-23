Суд отменил решение компартии о передаче Грудинину думского мандата

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-23T18:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко сообщил, что Мещанский суд Москвы отменил решение президиума Центрального комитета Коммунистической партии РФ о передаче мандата Думы умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Данный иск подал бывший депутат Госдумы Борис Иванюженков, передает ТАСС. Он также был в списке кандидатов в Госдуму от КПРФ в 2016 году.

Шевченко сообщал ранее, что Центризбирком теперь в соответствии с законом должен вынести решение о передаче мандата в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов. В данном случае это Петр Медведев - депутат Законодательного собрания Красноярского края, лидер регионального отделения компартии.

Ранее сайт kp.ru писал, что освободившийся мандат умершего депутата Госдумы Жореса Алферова будет передан председателю «Совхоза имени Ленина» Павлу Грудинину, который был кандидатом в президенты от КПРФ на выборах год назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697276" frameborder="0"></iframe> Геннадий Зюганов - о передаче мандата Жореса Алфёрова - Павлу Грудинину.Александр ГАМОВ

21 марта ЦИК отказал в передаче мандата депутата Госдумы Грудинину.

ИСТОЧНИК KP.RU