2019-03-23T19:45:21+03:00
Политика

Климкин признал упадок в сфере образования на Украине после распада СССР

По словам главы МИД незалежной, социальный и материальный статус преподавателя в стране упал «ниже плинтуса»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетовал на деградацию системы образования в своей стране. Как считает дипломат, выход незалежной из Советского союза должен был положительно сказаться на украинской высшей школе, но все произошло «с точностью до наоборот».

«В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что <…> украинская высшая школа рванет вперед и быстро сравнится с европейской и мировой. <…> К сожалению, все произошло с точностью до наоборот», - говорится в статье министра, опубликованной агентством «Украинские новости».

Также там отмечается, что социальный и материальный статус преподавателя упал «ниже плинтуса». При этом после распада СССР многие были вынуждены оставить науку и пойти в частные структуры. Кроме того, Климкин заметил, что бывшие отличники «стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками».

Глава МИД незалежной признал и то, что в настоящее время в высших учебных заведениях Украины процветает коррупция, а покупка диплома «стала нормальным явлением».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году на Украине вступил в силу новый закон об образовании. Ничего хорошего в сферу образования этот документ не принес, однако обязал все учебные заведения страны вести занятия исключительно на государственном языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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