Бойко заявил, что в Москве отстаивал интересы Украины, а не нарушал закон

СЕГОДНЯ 20:58 2019-03-23T20:58:33+03:00

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко ответил нынешнему главе незалежной Петру Порошенко, который ранее раскритиковал его поездку в Москву.

Как заметил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», проведя встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, он не нарушил никаких законов. При этом политик подчеркнул, что в ходе состоявшихся в российской столице переговоров он отстаивал интересы незалежной и ее граждан.

«Мы не нарушили ни одного закона. Мы отстаивали интересы Украины и ее граждан. И я не боюсь, что нам могут инкриминировать какие-то правонарушения», - приводит слова Бойко его официальный сайт.

Также претендент на высший государственный пост на Украине заявил, что на переговорах обсуждались проблемы, которые накопились за последние пять лет, в том числе вопросы возвращения российского рынка и газовые вопросы.

Кроме того, Юрий Бойко выразил уверенность в правильности и важности прошедшей встречи. «Встреча была инициирована нашей стороной, и я считаю, что мы сделали правильно, поскольку от этого зависит благосостояние украинцев», - сказал он.

При этом политик предложил Порошенко «самому решить хотя бы один вопрос и улучшить жизнь людей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу нынешний президент Украины обвинил Бойко и лидера движения «Украинский выбор - Право народа» Виктора Медведчука в желании посадить незалежную «на газовую иглу».

ИСТОЧНИК KP.RU