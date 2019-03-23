2019-03-23T14:54:51+03:00
Политика

Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

По словам президента Украины, политики обсудили с руководством "Газпрома" возможность "повешения Украины на российскую газовую иголку"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.

По словам украинского лидера, Медведчук и Бойко обсуждали с руководством российского газового гиганта возможность "повешения Украины на российскую газовую иголку. "Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - цитирует "Интерфакс" Порошенко.

Президент Украины также отметил, что руководство России якобы рассчитывает на смену власти на Украине, поскольку военная победа Москвы над Киевом невозможна.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко провели переговоры с руководством "Газпрома" и премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Как сообщал сайт kp.ru, в ходе встречи политики обсуждали вопросы поставки российского газа на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 30 человек
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Мединский ответил на заявление Шнурова о разгоне Минкультуры
В МИД РФ прокомментировали возможное признание Трампом Голанских высот территорией Израиля
Самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по авиабазе мятежников
Личный фотограф Ким Чен Ына поплатился должностью за усердие в работе
В Росстате назвали число курильщиков в России
"Я не могла особо думать о победе". После чемпионата мира Загитова сдавала допинг-тест до пяти утра
Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США
Поддерживаемые США отряды ополченцев освободили от ИГ* последнее поселение в Сирии
Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все"
Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов президента
В центре столицы Сомали прогремел мощный взрыв
На Бали за контрабанду орангутана задержан россиян
Депутат Госдумы прокомментировал заявление Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Медведев установил сроки для обновления Кодекса РФ об административных правонарушениях
Наталия Орейро попросила российский паспорт
Власти Франции запретили проведение манифестаций на Елисейских полях
В Киеве предложили учредить День памяти жертв "войны России и Украины"
МИД Венесуэлы призвал Трампа и Пенса уйти в отставку "ради будущего всего человечества"
Губернатор одной из провинций Афганистана получил ранения в результате взрывов на стадионе
Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан
Умерла Валентина Дворянинова - певица, впервые исполнившая песню "Спят усталые игрушки"
Генсек НАТО заявил о скором начале постройки в Польше объекта для хранения военной техники США
Глава МИД Германии заявил о "правильности" бомбардировок Югославии силами НАТО
Глава Минздрава назвала основную причину мужской смертности в России
Набиуллина заявила о возможном снижении ипотечных ставок до 8%