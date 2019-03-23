Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-23T14:54:51+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.

По словам украинского лидера, Медведчук и Бойко обсуждали с руководством российского газового гиганта возможность "повешения Украины на российскую газовую иголку. "Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас", - цитирует "Интерфакс" Порошенко.

Президент Украины также отметил, что руководство России якобы рассчитывает на смену власти на Украине, поскольку военная победа Москвы над Киевом невозможна.

Виктор Медведчук и Юрий Бойко провели переговоры с руководством "Газпрома" и премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Как сообщал сайт kp.ru, в ходе встречи политики обсуждали вопросы поставки российского газа на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU