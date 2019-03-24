2019-03-24T01:48:59+03:00
Происшествия

Во Франции в Диснейленде началась паника

Посетителей парка аттракционов напугал неисправный лифт [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Парижский ДиснейлендПарижский ДиснейлендФото: СОЦСЕТИ
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Поздно вечером в субботу, 23 марта, очевидцы сообщили в соцсетях о том, что люди толпой выбегают из парижского Диснейленда. В их постах говорилось о возможной атаке на парк аттракционов.

Во Франции в Диснейленде началась паника.Людей так напугал неисправный лифт

Также появилась неподтвержденная информация, что на территории парка закрываются кафе и ресторанах вместе с посетителями внутри, чтобы предотвратить давку.

Сотрудники Диснейленда заверили при этом, что никакой угрозы нет, а сигнал тревоги был ложным. Не было никаких выстрелов, никто не пострадал, пишет Breaking News Global.

Тем не менее на место прибыли полиция и армия, а посетителей попросили следовать всем указаниям персонала Диснейлента. Через час администрация парка сообщила, что он продолжает нормально работать.

Оказалось, что панику у посетителей вызвали технические проблемы с лифтом. Как именно подъемник напугал их, не уточняется. Люди потихоньку снова вернулись на аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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