Синоптики пообещали в Москве мощный снегопад 26 и 27 марта
В Москве на следующей неделе синоптики прогнозируют мощный снегопад. По данным центра погоды "Фобос", 26 и 27 марта можно ожидать, что на столицу обрушится около трети от мартовской нормы осадков.
В ночь со вторника на среду, и еще раз 27 марта атмосферный фронт принесет москвичам новую порцию снега. Во время снегопада из-за плохой видимости ситуация на дорогах может быть аварийно опасной. Возможно сбои в работе наземного и авиатранспорта, обрывы линий электропередачи.
После чего в четверг утром ожидается похолодание до -1...-6 градусов.
А сегодня, в воскресенье, столбики термометров останутся на уровне выше климатической нормы. Местами пройдет дождь, прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура – до +5 градусов.
Как писал сайт kp.ru, 22 марта в столице за сутки выпало 4-7 мм осадков, местами – до 11 мм. о
ИСТОЧНИК KP.RU
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