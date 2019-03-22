2019-03-22T07:27:47+03:00
Москва

Погода в Москве на 22 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 22 марта 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 22 марта, в Москве ожидаются мокрый снег с дождем и сильный ветерВ пятницу, 22 марта, в Москве ожидаются мокрый снег с дождем и сильный ветерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 22 марта 2019 года. Как утверждают специалисты, в пятницу циклон с северо-запада принесет в столичный регион осадки и усиление ветра.

Так, днем в мегаполисе ожидаются дождь и мокрый снег. При этом облаков на небе станет больше. Ветер же будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, однако временами его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

А вот температура по-прежнему будет выше нормы: столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов.

В ночь на субботу, 23 марта, воздух остынет до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе возможны лишь небольшие осадки. Между тем метеорологи предупреждают о гололедице.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля. По прогнозам, к этому времени столбики термометров традиционно поднимутся до +13…+15 градусов, а с городских улиц полностью исчезнут сугробы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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